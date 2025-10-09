Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagvormittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 109,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,2 Prozent auf 109,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 109,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 109,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 901 Nemetschek SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 138,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 26,02 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,11 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,620 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 122,94 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 290,03 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je Aktie aus.

