Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 108,50 EUR abwärts.

Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 108,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 107,70 EUR aus. Bei 109,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.520 Nemetschek SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,50 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 88,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 18,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,620 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 122,94 EUR.

Am 31.07.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 290,03 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,89 EUR je Aktie belaufen.

