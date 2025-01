Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit Kurseinbußen

Blick auf Nestlé-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 73,90 CHF.

Um 11:48 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 73,90 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 73,62 CHF. Bei 74,22 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 580.333 Nestlé-Aktien.

Am 06.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,56 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 36,08 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Mit einem Kursverlust von 1,46 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,03 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 85,33 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Nestlé am 13.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,61 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

