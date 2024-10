Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé legt am Donnerstagmittag zu

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 85,68 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 85,68 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 85,90 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 82,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2.945.484 Nestlé-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 20,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 81,60 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 4,76 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,08 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 92,44 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Nestlé am 13.02.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 12.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,76 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Schwacher Handel in Zürich: SMI fällt letztendlich

SLI-Handel aktuell: SLI schließt in der Verlustzone

Schwacher Handel in Zürich: SMI am Mittwochnachmittag leichter