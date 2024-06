Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 94,76 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 94,76 CHF. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 94,36 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,26 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 734.602 Nestlé-Aktien.

Am 24.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,39 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,52 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 5,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 109,45 CHF an.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Am 24.07.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,98 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Schwacher Handel: SMI zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Schwache Performance in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels im Minus

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt schlussendlich zurück