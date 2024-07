Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagmittag mit Kursplus

Kurs der Nestlé

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 88,18 CHF.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 88,18 CHF zu. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 88,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,28 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 770.266 Nestlé-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,08 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.07.2024 bei 85,70 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,11 CHF je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 103,10 CHF für die Nestlé-Aktie.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.02.2026.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,85 CHF je Aktie.

