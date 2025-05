Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagnachmittag tiefer

Kurs der Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 1.183,72 USD.

Die Netflix-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 1.183,72 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 1.181,27 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.182,42 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 115.649 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1.211,11 USD markierte der Titel am 22.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 2,31 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 588,43 USD. Mit Abgaben von 50,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Netflix-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 1.100,83 USD angegeben.

Am 17.04.2025 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 6,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 5,40 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,38 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Netflix-Bilanz für Q2 2025 wird am 16.07.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 25,52 USD je Netflix-Aktie.

