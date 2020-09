Apple Keynote im Live-Ticker: Was erwartet Apple-Fans beim "Time Flies"-Event? Apple-Aktie vorbörslich fester

• Nach "It’s Showtime" lautet das Motto dieses Jahr "Time Flies"• Gerüchten zufolge liegt der Fokus auf der Apple Watch• Kommen überhaupt neue iPhones?

12:10 Uhr

Ausnahmslos rosig läuft es aber auch bei Apple nicht. Das prominenteste Beispiel ist aktuell wahrscheinlich der Streit mit Epic. Dem Gaming-Konzern ging es gegen den Strich, dass virtuelle Artikel im Spiel nur über In-App-Käufe des Apple-Systems angeboten werden können, wobei 30 Prozent des Kaufpreises an Apple gehen. Erst vor einigen Tagen ging diese Auseinandersetzung in eine neue Runde: Das Silicon-Valley-Unternehmen beschuldigte "Fortnite"-Anbieter, mit der Einführung eines neuen App-Zahlungssystems innerhalb des Spiels einen Vertrag gebrochen zu haben. Dabei gibt es einen bestimmten Grund, weshalb Apple bei dieser Fehde nicht nachgeben will: das Unternehmen sieht das Geschäftsmodell seines App Stores in Gefahr.

11:48 Uhr

Die an der NASDAQ kotierte Apple-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Handel am Dienstag 1,89 Prozent höher bei 117,54 US-Dollar. Damit entrinnt sie zunächst der Abwärtstendenz der letzten Handelstage.

11:30 Uhr

Mit welchen Enthüllungen dürfen wir außerdem rechnen? Gerüchte lassen vermuten, dass der Techriese mit einem neuen iPad überrascht. Die derzeit aktuellsten Modelle kamen im März auf den Markt. Nun soll auf der nahenden Keynote eine neue iPad-Version die Fans erfreuen: so könnte das iPad Air in neuem Licht erscheinen. Im Vorfeld kursierten Gerüchte, denen zufolge ein größeres Display sowie mehr Leistung das ultraleichte Modell aufwerten. Möglicherweise erfolgt mit diesem Gerät auch die Umstellung des Lightning-Anschlusses auf USB-C.

11:10 Uhr

Wie gewöhnlich kam es bereits im Vorfeld des Sepcial Events zu zahlreichen Spekulationen über neue mögliche Apple-Produkte. TheStreet beispielsweise schrieb mit Verweis auf das diesjährige Motto der Keynote, dass auf jeden Fall die Apple Watch 6 Series zu erwarten sei. Schließlich verweist "Time Flies" (deutsch sinngemäß: Wie schnell die Zeit vergeht) auf die Kernfunktion der Apple Watch als moderne, digitale Armbanduhr. Hier könnten sowohl eine Low-End- als auch eine Highend-Version vorgestellt werden. Die beiden neuen Versionen des Wearable-Bestsellers dürften in den Größen 40 und 42 Millimeter auf den Markt kommen, mutmaßt t3n. Optisch soll sich bei den smarten Uhren wohl nicht viel verändern.

10:45 Uhr

Apple hat bislang ein turbulentes Jahr hinter sich. Im Corona-Crash-Quartal ging es für den iPhone-Konzern genauso steil bergab wie für den Rest des Aktienmarktes. Doch langfristig verursachte das an der Börse keinen Schaden für die Aktie: Die Erholung nach dem Kurseinbruch zündete das Startfeuer für einen scheinbar unaufhörlichen Höhenflug der Apple-Aktie. Das bescherte dem Unternehmen Ende August zeitweise einen Börsenwert in Höhe von zwei Billionen US-Dollar - ein Meilenstein in Apples Geschichte und in der Historie der Wall Street. Zuletzt belief sich die Marktkapitalisierung auf 1,92 Billionen US-Dollar (Stand ist der 14. September).

10:25 Uhr

Dieses Jahr ist alles anders: Wie viele andere Veranstaltungen im gegenwärtig von Corona geprägten Umfeld findet das Apple Event komplett online statt - die Übertragung erfolgt aus dem Apple Park. In den vergangenen Jahren strömten noch zahlreiche Besucher und Gäste in das Steve Jobs Theatre, um die Enthüllungen live vor Ort zu verfolgen.

10:00 Uhr

Auf der offiziellen Twitter-Seite des Cupertino-Konzernriesen ist der Aufruf zur Keynote zu sehen - Apple selbst wählte dabei den Hashtag #AppleEvent, unter dem bereits zahlreiche Beiträge anderer User zu finden sind. Hierzulande erfolgt der Start des heiß ersehnten Termins um 19 Uhr.

Der am 9. September veröffentlichte Tweet ist derzeit der einzige Beitrag, ansonsten ist Apples offizieller Twitter-Feed leergefegt.

It’s almost here. Join us today at 10:00 a.m. PDT on https://t.co/tkb3KTIxTd. #AppleEvent - Apple (@Apple) September 9, 2020

Apple-Event: Die Keynote am 15. September

Die finanzen.net Redaktion begleitet heute Abend ab 18:30 Uhr wie gewohnt live die Präsentation der neuesten Produkte von Apple. Im Vorfeld kursierende Spekulationen deuten darauf hin, dass Fans und Anlegern einige Neuheiten vorgestellt werden.

Ob es zu der Präsentation einer neuen iPhone-Generation kommt, bleibt fraglich. Zwar schlug zur Keynote im September seit jeher die Enthüllungsstunde der neuesten Smartphones, jedoch ist Gerüchten zufolge mit neuen iPhones erst später zu rechnen. Im finanzen.net Live-Ticker können Sie heute Abend alle brandneuen Details, die im Apple Park enthüllt werden, zeitnah mitverfolgen.

