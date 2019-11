Uber-Aktie: Mit "Uber Money" weiterer Durchbruch in Finanztechbranche

Aktien in diesem Artikel Uber 28,28 EUR

• Uber führt neuen Dienst "Uber Money" ein• Neue und verbesserte Finanzprodukte für Fahrer• Dienst ist zunächst in den USA und Südamerika verfügbar

Im Kreis der großen Tech-Giganten herrscht derzeit ein großer Trend: der Einzug in die Fintech-Branche. Angefangen mit Apple und Amazon, die ihren Kunden eigene Finanzdienstleistungen wie die Apple Card oder Amazon Cash anbieten, schloss sich auch Facebook mit seinem Vorhaben an, die eigene Digitalwährung Libra auf den Markt zu bringen. Nun möchte auch Uber das Potenzial des profitreichen Sektors nutzen - hierfür führt das Unternehmen seinen neusten Dienst "Uber Money" ein.

Gebührenfreies Bankkonto und hauseigene Kreditkarte

Hierbei handelt es sich um eine neue Strategie, mittels derer der US-amerikanische Fahrdienstleister seinen Fahrern neue und verbesserte Finanzprodukte anbieten möchte. Wie der Konzern am Montag in einem eigenen Blogbeitrag verlautet, können Uber-Fahrer somit ihre Finanzen bald in der neuen Uber Wallet verwalten und sich eine hauseigene, gerelaunchte Kreditkarte zulegen. "Es gibt einen neuen Dienst von Uber, der auf Finanzdienstleistungen fokussiert und darauf ausgerichtet ist, Menschen Zugang zu der Art von Finanzdiensten zu ermöglichen, von denen sie bisher ausgeschlossen waren", wie Uber Money-Leiter Peter Hazlehurst in einem Telefoninterview gegenüber CNBC äußerte.

Die über vier Millionen Uber-Fahrer sollen über die Uber Wallet Zugang zu einem mobilen Bankkonto erhalten, über welches sie ihre Finanzen verwalten und ihre Bezahlung über die Real-Time-Earnings nach jeder Fahrt und nicht wie sonst einmal wöchentlich erhalten. Zudem soll es die neu gelaunchte Kreditkarte mit einer verbesserten "Instant Pay"-Funktion geben. Die Karte testete der Konzern bereits in den USA und einigen anderen Märkten, wobei im Heimatmarkt laut Hazlehurst bereits 70 Prozent der Zahlungen von und an Fahrer mit Instant Pay ausgeführt wurden. Fahrer, die die Kreditkarte zum Bezahlen verwenden, werden von Uber mit Cash-Back von drei bis sechs Prozent auf den Preis belohnt.

Zunächst nur in den USA und Südamerika verfügbar

Das Bankkonto entstand in Zusammenarbeit mit Green Dot und beansprucht keine anfallenden Gebühren: "Man kann seine Finanzen nicht nur in Echtzeit verfolgen, sondern sein Geld auch gebührenfrei dort aufbewahren und beliebige Zahlungsaufträge durchführen", so Hazlehurst. Der Dienst wird zunächst in den USA und im kommenden Jahr auch in Mexiko und Brasilien eingeführt. In Deutschland erweist sich der Launch noch als schwierig, da Uber hierzulande mit professionellen Autovermietern und Taxi-Unternehmen und nicht mit selbständigen Fahrern zusammenarbeitet.

