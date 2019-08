VW-Aktie gewinnt, Tesla-Papiere unentschlossen: VW will zum Weltmarktführer bei E-Autos werden - Bericht um Interesse an Tesla dementiert

Volkswagen ist auf dem Weg zu emissionsfreier Mobilität für alle", sagte VW-Markenvorstand Ralf Brandstätter am Donnerstag in Wolfsburg. Das Ziel sei, mit jährlich einer Million verkaufter elektrischer Fahrzeuge bis 2025 zum Weltmarktführer in der E-Mobilität zu werden. Der Markenauftritt wurde dafür komplett überarbeitet. "Damit wollen wir uns die Anerkennung der Gesellschaft wieder verdienen."

Das Logo wird erstmals seit 2012 angepasst: Ohne den bisherigen 3D-Effekt, dafür mit einem unten nicht angebunden "W" soll es leichter wirken. "Wir glauben, wir haben eine Ikone geschaffen", sagte Jochen Sengpiehl, Marketingchef von Volkswagen Pkw. "Wir müssen uns auch verjüngen als Marke." Anstelle eines Werbespruchs wird es ein Sound-Logo geben, als neue Markenstimme wurde die Synchronsprecherin von Scarlett Johansson, Luise Helm, engagiert.

In der Tradition von Käfer und Golf soll darüber hinaus der vollelektrische ID.3 zum neuen Gesicht von VW werden. Das E-Auto wurde am Donnerstag erstmals ohne Camouflage gezeigt. Das Logo, weiß auf schwarz, wird es beim ID.3 außerhalb Europas auch mit Beleuchtung geben. Dank der E-Technologie soll der Wagen bei den Außenmaßen eines Golf im Innenraum so viel Platz bieten wie ein Passat.

Für die Öffentlichkeit werden Logo und ID.3 erstmals zur Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) zu sehen sein. Die IAA beginnt am 12. September in Frankfurt. Parallel dazu wird auch das Logo auf dem Hochhaus der VW-Zentrale in Wolfsburg ausgetauscht.

Vage Spekulationen um Interesse an Tesla

VW-Aktien haben ihre Erholung am Donnerstag mit zum Schluss noch plus 0,29 Prozent auf 143,06 Euro fortgesetzt.

Nachdem VW-Chef Her­bert Diess in einem Bericht des "Manager Magazin" als "größter Tesla-Fan der Autoszene" bezeichnet wurde, kursierten am Markt Gerüchte um einen möglichen Vorstoß der Wolfsburger in Richtung des US-Elektroautobauers.

Diess glaube, dass VW "von Tes­las Bat­te­rie- und vor al­lem Soft­ware­kom­pe­tenz pro­fi­tie­ren kön­ne", wird ein Diess-Vertrauter im Magazin zitiert. Die Hürde sei nicht finanzieller Natur, sondern eine Zustimmung der VW-Großaktionäre. Die Spekulationen hatten Tesla-Papiere im vorbörslichen Handel um rund 3 Prozent nach oben getrieben. Nachdem sie sich auch im offiziellen Handel zunächst um über 1 Prozent verteuert hatten, standen die Titel zeitweise im Minus, stiegen zuletzt aber wieder um 0,89 Prozent an auf 222,80 US-Dollar.

Volkswagen dementiert Bericht über Interesse an Tesla-Einstieg

Volkswagen hat einen Magazin-Bericht dementiert, wonach Vorstandschef Herbert Diess mit einer Beteiligung am Elektroautopionier Tesla liebäugelt.

"Die Spekulationen zu einer Übernahme von Anteilen von Tesla sind gegenstandslos", erklärte ein VW-Sprecher am Donnerstag zu einem Bericht des "Manager Magazins". Dieses hatte einen ranghohen Manager mit den Worten zitiert, Diess "würde sofort einsteigen, wenn er könnte". Das Geld sei da, mit der Zustimmung der Großaktionäre, der Familien Porsche und Piëch, sei es aber schwierig. Ein VW nahestehender Banker sagte, Diess würde zwar gerne Zugriff auf die Softwarekompetenz Teslas haben, es sei aber wohl unmöglich zu rechtfertigen, 30 Milliarden Dollar (27 Milliarden Euro) für das ganze Unternehmen hinzublättern.

