News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Abend mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von News. Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 25,39 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von News nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,4 Prozent auf 25,39 USD. In der Spitze büßte die News-Aktie bis auf 25,15 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,43 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 336.822 News-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 31,61 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die News-Aktie derzeit noch 24,52 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 23,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der News-Aktie 7,90 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass News-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,205 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete News 0,200 USD aus.

Am 06.11.2025 lud News zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei News noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,14 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 16,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.02.2026 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass News im Jahr 2026 1,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

