Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nike zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 53,97 USD zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 53,97 USD zu. Die Nike-Aktie legte bis auf 54,22 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 53,47 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 505.313 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.06.2024 auf bis zu 98,04 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 81,66 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,47 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,71 USD aus.

Die Zahlen des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 20.03.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 11,29 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,44 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Nike-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.06.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,13 USD fest.



