Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag nahezu unverändert

Die Aktie von Nike hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 74,40 USD zeigte sich die Nike-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Nike-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 74,40 USD an der Tafel. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 74,99 USD zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 74,39 USD. Bei 74,71 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 175.787 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 65,85 Prozent Luft nach oben. Bei 70,91 USD fiel das Papier am 26.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 4,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,49 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,45 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,56 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.05.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 27.06.2024. Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,67 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,62 Mrd. USD – eine Minderung von 1,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,81 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.09.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,15 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

