Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 82,37 USD.

Das Papier von Nike legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 82,37 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Nike-Aktie bei 82,37 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,10 USD. Zuletzt wechselten 296.173 Nike-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.12.2023 auf bis zu 123,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,91 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Nike seine Aktionäre 2024 mit 1,45 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,47 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 91,38 USD.

Am 01.10.2024 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2024 endete. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,95 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,26 Prozent auf 11,61 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Nike am 19.12.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 2,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

