Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 80,65 USD abwärts.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 80,65 USD. Die Nike-Aktie sank bis auf 80,30 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 174.168 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 123,39 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,99 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 26.07.2024 Kursverluste bis auf 70,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 13,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,47 USD, nach 1,45 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 91,38 USD je Nike-Aktie an.

Am 01.10.2024 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,61 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,94 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 19.12.2024 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

