Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 71,34 USD nach oben.

Das Papier von Nike legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 71,34 USD. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 71,82 USD zu. Bei 71,53 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 584.467 Nike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 123,39 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,96 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.07.2024 auf bis zu 70,91 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 0,60 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,45 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,49 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,56 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 27.06.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 12,61 Mrd. USD, gegenüber 12,81 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,58 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 24.09.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,15 USD je Aktie belaufen.

