Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 61,08 USD. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 61,44 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,13 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 341.083 Nike-Aktien.

Am 25.06.2024 markierte das Papier bei 98,04 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 60,51 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,28 USD am 11.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 14,41 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,51 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,45 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 78,33 USD an.

Am 20.03.2025 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,29 Mrd. USD – eine Minderung von 9,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,44 Mrd. USD eingefahren.

Die Nike-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.06.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 2,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

