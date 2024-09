Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Nachmittag auf rotes Terrain

Nike im Blick

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 88,86 USD ab.

Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 88,86 USD ab. Die Nike-Aktie sank bis auf 88,35 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,70 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 298.724 Nike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 123,39 USD. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 27,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,91 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,45 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,50 USD. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 93,00 USD.

Am 27.06.2024 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 12,62 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 2,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 12,94 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 01.10.2024 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

