NIO Aktie News: NIO tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 6,12 USD.

Die NIO-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 6,12 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 6,07 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,24 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.263.902 Stück gehandelt.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 19,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 03.06.2025 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,36 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,65 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der NIO-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 09.09.2026.

2025 dürfte NIO einen Verlust von -7,669 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

