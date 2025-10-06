DAX24.430 +0,2%Est505.635 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.893 +0,5%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1718 -0,1%Öl65,10 +1,2%Gold3.951 +1,6%
Blick auf NIO-Kurs

NIO Aktie News: NIO am Nachmittag fester

06.10.25 16:10 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Nachmittag fester

Die Aktie von NIO zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 7,72 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
6,57 EUR 0,06 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von NIO legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 7,72 USD. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,85 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 7,62 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.535.381 NIO-Aktien.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD an. 3,82 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,03 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 60,79 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 02.09.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,32 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,63 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 präsentieren.

2025 dürfte NIO einen Verlust von -7,062 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com

mehr Analysen