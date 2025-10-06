NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Montagabend ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 7,69 USD.
Die NIO-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 7,69 USD. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 7,59 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,62 USD. Bisher wurden heute 5.043.737 NIO-Aktien gehandelt.
Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,16 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,66 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.
Am 02.09.2025 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,63 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 19.11.2025 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
2025 dürfte NIO einen Verlust von -7,062 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com
