NIO Aktie News: NIO am Freitagabend billiger

Die Aktie von NIO gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,8 Prozent bei 7,52 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 4,8 Prozent auf 7,52 USD. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 7,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,76 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 5.051.400 Aktien.

Bei 8,01 USD markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 02.09.2025. Das EPS lag bei -0,32 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,35 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,63 Mrd. USD im Vergleich zu 2,41 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY je NIO-Aktie.

