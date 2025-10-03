NIO Aktie News: NIO am Nachmittag leichter

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 7,65 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 3,1 Prozent auf 7,65 USD. Die NIO-Aktie sank bis auf 7,63 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,76 USD. Zuletzt wechselten 1.540.270 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 8,01 USD erreichte der Titel am 02.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Am 02.09.2025 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,32 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,35 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,63 Mrd. USD im Vergleich zu 2,41 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,062 CNY je NIO-Aktie stehen.

