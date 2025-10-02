NIO Aktie News: NIO am Nachmittag höher
Die Aktie von NIO zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 7,83 USD zu.
Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 15:53 Uhr 2,3 Prozent. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,01 USD zu. Bei 7,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 3.664.609 Stück.
Am 02.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 2,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,03 USD am 09.04.2025. Abschläge von 61,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem NIO seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 02.09.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2,63 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 2,41 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 vorlegen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY ausweisen wird.
