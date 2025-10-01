NIO Aktie News: NIO am Mittwochabend nahezu unbewegt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von NIO hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im New York-Handel kam die NIO-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 7,62 USD.

Die NIO-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 7,62 USD. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 7,90 USD. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 7,55 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,80 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 5.582.499 NIO-Aktien.

Bei 7,90 USD markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,68 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (3,03 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 151,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 02.09.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,32 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,63 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2025 erfolgen.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,062 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie zieht an: Tesla-Rivale sichert sich Milliarden durch Aktienplatzierung

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

NIO kündigt Aktienangebot an - Anleger schicken Aktie deutlich ins Minus