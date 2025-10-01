NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NIO befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 7,56 USD ab.
Die NIO-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 7,56 USD. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,55 USD nach. Bei 7,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 2.519.960 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,90 USD) erklomm das Papier am 01.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 4,43 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 149,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem NIO seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 02.09.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent auf 2,63 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
NIO wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 19.11.2025 vorlegen.
Analysten gehen davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY je Aktie ausweisen dürften.
NIO-Aktie zieht an: Tesla-Rivale sichert sich Milliarden durch Aktienplatzierung
Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert
NIO kündigt Aktienangebot an - Anleger schicken Aktie deutlich ins Minus
