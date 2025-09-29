NIO Aktie News: NIO am Nachmittag auf Höhenflug

Kursentwicklung

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die NIO-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,7 Prozent auf 7,62 USD.

Das Papier von NIO legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 5,7 Prozent auf 7,62 USD. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,78 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 7,32 USD. Bisher wurden heute 6.720.845 NIO-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 7,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 2,10 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 151,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

NIO ließ sich am 02.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,32 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,35 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent auf 2,63 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die NIO-Bilanz für Q3 2025 wird am 19.11.2025 erwartet.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,062 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

