DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,42 -3,1%Dow46.286 -0,1%Nas22.578 -0,1%Bitcoin96.632 -0,9%Euro1,1741 +0,1%Öl67,06 -0,9%Gold3.846 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: US-Börsen leichter -- DAX letztlich fester -- CoreWeave, Meta, Lufthansa, Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Etsy, Shopify im Fokus
Top News
3. Quartal 2025: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal 3. Quartal 2025: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Aktie im Fokus

NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Dienstagabend ins Plus

30.09.25 20:25 Uhr
NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Dienstagabend ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,7 Prozent auf 7,55 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
6,41 EUR 0,42 EUR 7,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 20:07 Uhr 4,7 Prozent. Bei 7,78 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,32 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 13.781.115 NIO-Aktien.

Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 3,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 3,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 149,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

NIO veröffentlichte am 02.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,63 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie zieht an: Tesla-Rivale sichert sich Milliarden durch Aktienplatzierung

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

NIO kündigt Aktienangebot an - Anleger schicken Aktie deutlich ins Minus

In eigener Sache

Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com

Nachrichten zu NIO

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NIO

DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NIO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen