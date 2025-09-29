NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Dienstagabend ins Plus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,7 Prozent auf 7,55 USD.
Werte in diesem Artikel
Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 20:07 Uhr 4,7 Prozent. Bei 7,78 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,32 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 13.781.115 NIO-Aktien.
Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 3,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 3,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 149,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem NIO seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.
NIO veröffentlichte am 02.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,63 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert.
Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY einfahren.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NIO-Aktie
NIO-Aktie zieht an: Tesla-Rivale sichert sich Milliarden durch Aktienplatzierung
Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert
NIO kündigt Aktienangebot an - Anleger schicken Aktie deutlich ins Minus
Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com
Nachrichten zu NIO
Analysen zu NIO
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NIO nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen