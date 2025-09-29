NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Dienstagabend ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,7 Prozent auf 7,55 USD.

Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 20:07 Uhr 4,7 Prozent. Bei 7,78 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,32 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 13.781.115 NIO-Aktien.

Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 3,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 3,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 149,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

NIO veröffentlichte am 02.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,63 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY einfahren.

