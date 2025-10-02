DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,25 -1,8%Gold3.857 -0,2%
NIO Aktie News: NIO legt am Donnerstagabend zu

02.10.25 20:24 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 7,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
6,76 EUR 0,22 EUR 3,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von NIO konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,9 Prozent auf 7,88 USD. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,01 USD aus. Bei 7,85 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 10.369.118 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,71 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,03 USD am 09.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 160,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

NIO ließ sich am 02.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 2,63 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,41 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 19.11.2025 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,062 CNY je NIO-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

Nachrichten zu NIO

Analysen zu NIO

08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
