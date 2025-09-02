NIO Aktie News: NIO verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

NIO im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Das Papier von NIO befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 6,1 Prozent auf 6,18 USD ab.

Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 6,1 Prozent auf 6,18 USD abwärts. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,14 USD nach. Bei 6,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 3.888.521 NIO-Aktien.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 23,62 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte NIO am 02.09.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,63 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 90,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 1,38 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 09.09.2026 dürfte NIO die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,505 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

