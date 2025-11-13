DAX24.048 -1,4%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas23.008 -1,7%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1646 +0,5%Öl63,19 +0,8%Gold4.207 +0,3%
Fokus auf Aktienkurs

NIO Aktie News: NIO macht am Nachmittag Boden gut

13.11.25 16:08 Uhr
NIO Aktie News: NIO macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von NIO zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 6,47 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
5,51 EUR -0,01 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 6,47 USD. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 6,49 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 6,42 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.461.013 NIO-Aktien.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,90 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,03 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 53,21 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 02.09.2025 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,63 Mrd. USD – ein Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 19.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,066 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

