NIO Aktie News: NIO am Nachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 6,09 USD abwärts.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 6,09 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 6,02 USD. Bei 6,06 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.136.759 NIO-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 8,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 24,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,03 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 02.09.2025 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,32 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 2,63 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 25.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 25.11.2026 dürfte NIO die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,066 CNY je NIO-Aktie belaufen.

