Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Nachmittag vor

Um 15:52 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 76,70 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 77,23 CHF. Bei 76,28 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.272.878 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 88,42 CHF markierte der Titel am 26.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 27.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 73,32 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,61 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,20 CHF.

Am 01.02.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 12.690,00 USD in den Büchern – ein Minus von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 13.229,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 23.04.2024.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,60 USD fest.

