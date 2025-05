Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 92,70 CHF.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 92,70 CHF abwärts. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 92,67 CHF ab. Bei 93,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 367.995 Novartis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2024. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 10,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,98 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,75 CHF an.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,65 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,15 CHF je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,90 Mrd. CHF im Vergleich zu 10,34 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Novartis am 17.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 21.07.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,65 USD je Aktie belaufen.



