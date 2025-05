Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag billiger

So entwickelt sich Novartis

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 92,59 CHF.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 92,59 CHF abwärts. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 92,24 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 873.544 Stück.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 10,94 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,41 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,98 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,75 CHF an.

Novartis gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,65 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,15 CHF je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 11,90 Mrd. CHF gegenüber 10,34 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 21.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,65 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

