Novavax Aktie News: Novavax am Abend mit roter Tendenz
Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Novavax gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 7,49 USD abwärts.
Um 20:05 Uhr rutschte die Novavax-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 7,49 USD ab. In der Spitze büßte die Novavax-Aktie bis auf 7,49 USD ein. Bei 7,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 507.157 Novavax-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,22 USD) erklomm das Papier am 03.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 103,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 49,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Novavax-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Am 06.08.2025 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 239,24 Mio. USD, gegenüber 415,48 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,42 Prozent präsentiert.
Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,49 USD je Novavax-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
