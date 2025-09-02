DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.058 -0,5%Nas21.408 +0,6%Bitcoin96.040 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,47 -2,3%Gold3.564 +0,9%
ConocoPhillips-Aktie schwach: Massiver Jobabbbau geplant ConocoPhillips-Aktie schwach: Massiver Jobabbbau geplant
Tesla-Aktie in Grün: Entwicklungszentrum entsteht in Berlin-Köpenick Tesla-Aktie in Grün: Entwicklungszentrum entsteht in Berlin-Köpenick
So bewegt sich Novavax

Novavax Aktie News: Novavax am Abend mit roter Tendenz

03.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Novavax gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 7,49 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
6,50 EUR -0,05 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:05 Uhr rutschte die Novavax-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 7,49 USD ab. In der Spitze büßte die Novavax-Aktie bis auf 7,49 USD ein. Bei 7,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 507.157 Novavax-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,22 USD) erklomm das Papier am 03.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 103,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 49,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Novavax-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.08.2025 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 239,24 Mio. USD, gegenüber 415,48 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,42 Prozent präsentiert.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,49 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung

In eigener Sache

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novavax Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
16.09.2016Novavax OutperformFBR & Co.
DatumRatingAnalyst
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
16.09.2016Novavax NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.04.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
02.09.2009Novavax perform Oppenheimer & Co. Inc.
21.10.2005Update Novavax Inc.: Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Novavax Inc.: UnderperformRBC Capital Markets

