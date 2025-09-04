DAX23.597 -0,7%ESt505.315 -0,6%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.266 -0,8%Nas21.583 -0,6%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1733 +0,7%Öl65,45 -2,1%Gold3.583 +1,0%
Novavax Aktie News: Novavax am Freitagnachmittag mit Kursplus

05.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Novavax gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Novavax-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 7,80 USD.

Novavax Inc.
6,66 EUR 0,38 EUR 6,02%
Das Papier von Novavax konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 7,80 USD. Den Tageshöchststand markierte die Novavax-Aktie bei 7,93 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 7,85 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 174.762 Novavax-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 15,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Mit einem Zuwachs von 95,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 55,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Novavax ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,62 USD, nach 0,99 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 239,24 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novavax 415,48 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novavax im Jahr 2025 2,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung

In eigener Sache

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

mehr Analysen