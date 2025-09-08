Novavax Aktie News: Anleger greifen bei Novavax am Abend zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Novavax. Die Novavax-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 8,09 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 8,09 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Novavax-Aktie bei 8,09 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,74 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 434.497 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 88,19 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,02 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 61,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Novavax-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,49 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

