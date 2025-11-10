DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.321 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1543 -0,1%Öl63,47 -0,4%Gold4.095 +2,4%
Novavax Aktie News: Novavax am Montagnachmittag verlustreich

10.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 7,26 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Novavax-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 7,26 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Novavax-Aktie bis auf 7,26 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,56 USD. Zuletzt wechselten 148.623 Novavax-Aktien den Besitzer.

Bei 11,50 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,40 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,02 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,92 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 06.11.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 83,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 70,44 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novavax-Aktie in Höhe von 2,16 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
16.09.2016Novavax OutperformFBR & Co.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
16.09.2016Novavax NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.04.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
02.09.2009Novavax perform Oppenheimer & Co. Inc.
21.10.2005Update Novavax Inc.: Sector PerformRBC Capital Markets
16.03.2005Update Novavax Inc.: UnderperformRBC Capital Markets

