Novavax Aktie News: Novavax am Montagnachmittag verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 7,26 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr rutschte die Novavax-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 7,26 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Novavax-Aktie bis auf 7,26 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,56 USD. Zuletzt wechselten 148.623 Novavax-Aktien den Besitzer.
Bei 11,50 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,40 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,02 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,92 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 06.11.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 83,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 70,44 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novavax-Aktie in Höhe von 2,16 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie
Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg
Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer
Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung
Übrigens: Novavax und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novavax Inc.
Analysen zu Novavax Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|16.09.2016
|Novavax Outperform
|FBR & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|16.09.2016
|Novavax Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|04.04.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|02.09.2009
|Novavax perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|21.10.2005
|Update Novavax Inc.: Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.03.2005
|Update Novavax Inc.: Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novavax Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen