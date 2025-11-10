DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,22 +2,5%Nas23.530 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1562 ±0,0%Öl64,00 +0,5%Gold4.114 +2,8%
Novavax Aktie News: Novavax am Abend mit Verlusten

10.11.25 20:23 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax am Abend mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Novavax. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,3 Prozent auf 7,12 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:06 Uhr 4,3 Prozent auf 7,12 USD. Die Novavax-Aktie sank bis auf 7,09 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,56 USD. Zuletzt wechselten 812.215 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 11,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 61,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,56 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Novavax-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Novavax ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,25 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,99 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70,44 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 83,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novavax-Aktie in Höhe von 2,16 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen