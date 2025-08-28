Novavax Aktie News: Novavax verteuert sich am Freitagnachmittag

Novavax im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Novavax. Die Novavax-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 7,73 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 7,73 USD nach oben. Die Novavax-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,73 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,56 USD. Zuletzt wechselten 191.126 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,22 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 96,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 35,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Novavax-Aktie.

Am 06.08.2025 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Novavax-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,49 USD je Aktie.

