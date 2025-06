NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag nahezu unbewegt

Notierung im Blick

Die Aktie von NVIDIA zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die NVIDIA-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 143,91 USD.

Die NVIDIA-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 143,91 USD an der Tafel. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 144,99 USD an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 143,03 USD. Bei 144,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 7.028.044 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 153,13 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 6,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 86,63 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 66,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,039 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 161,67 USD aus.

Am 28.05.2025 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,60 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 69,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,06 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 26,04 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte NVIDIA am 27.08.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 26.08.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 4,34 USD je Aktie aus.

