NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 143,51 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 143,51 USD. Bei 143,93 USD markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 142,00 USD. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.863.062 Stück gehandelt.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,13 USD an. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 6,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 86,63 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 39,63 Prozent Luft nach unten.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2025 mit 0,030 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,039 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 161,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 28.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 44,06 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,04 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte NVIDIA am 27.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 26.08.2026 werfen.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,34 USD je Aktie.

