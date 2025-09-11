NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 175,82 USD.
Das Papier von NVIDIA befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 175,82 USD ab. In der Spitze büßte die NVIDIA-Aktie bis auf 174,71 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 175,26 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 5.031.100 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 184,46 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 4,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 102,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,030 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,040 USD je NVIDIA-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 200,00 USD für die NVIDIA-Aktie aus.
NVIDIA veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,67 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 30,04 Mrd. USD eingefahren.
Voraussichtlich am 19.11.2025 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 25.11.2026.
Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,52 USD je Aktie.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
