NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken NVIDIA am Nachmittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 176,69 USD. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 177,02 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 176,14 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 20.491.311 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 184,46 USD. Dieser Kurs wurde am 29.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,40 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,63 USD am 08.04.2025. Abschläge von 50,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 200,00 USD angegeben.

NVIDIA veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,04 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 19.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 25.11.2026.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

