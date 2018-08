Stephen "Sarge" Guilfoyle: Diese Aktien sollten Sie im August im Depot haben

"All is not so wonderful on Wall Street as we start August"

Derzeit geschieht einiges an den Märkten. Neben der Meldung, dass das BIP in den USA im zweiten Quartal angestiegen ist - dies geschah seit dem Jahr 2014 nicht mehr - kocht der Handelskonflikt wieder hoch. Nachdem zuletzt etwas Ruhe eingekehrt war und auch die Zeichen im Streit mit Europa eher auf Einigung stehen, gehen die USA mit China härter ins Gericht. So hat US-Präsident Donald Trump jüngst angekündigt, die Strafzölle auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden US-Dollar von den bisher angedachten 10 auf 25 Prozent erhöhen zu wollen.

Auch die Vielzahl an Unternehmensergebnissen sorgt für Unruhe. Während einige große Konzerne wie Amazon, Google-Mutter Alphabet oder auch Apple mit ihren Zahlen für Hochstimmung sorgten, enttäuschten Facebook, Netflix oder Tesla die Anleger mit ihren Ergebnissen.

So spricht auch Börsenhändler Stephen Guilfoyle, der aufgrund seines Engagements bei der U. S. Army häufig als "Sarge" bezeichnet wird, von turbulenten Zeiten an der Wall Street. Dennoch kann er für den neuen Monat einige Aktien-Empfehlungen geben.

Industrie- und Energiebranche

Bezüglich der Industriewerte empfiehlt Guilfoyle General Electric, denn das aktuelle Risiko-Rendite-Verhältnis begünstige einen kleinen Aufwärtstrend.

In der Energiebranche sieht der Börsenhändler Potenzial in mehreren Titeln. So stehen Schlumberger, BP, ExxonMobil, Halliburton und auch Royal Dutch Shell auf seiner Liste. Die Telefonkonferenz im Anschluss an die Zahlenvorlage von Schlummberger hatte Guilfoyle dazu gebracht, diesem Sektor wieder mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

Verteidigung

"Dieser Sektor war für mich eine Zeit lang großartig, hat sich aber gegen Ende Juli in Treibsand verwandelt", berichtet "Sarge". Aufgrund dessen sah sich der Wirtschaftsexperte gezwungen, das Risiko durch Optionen auf Northrop Grumman sowie Raytheon zu steuern.

Da sich General Dynamics Ende Juli gut entwickelt hatte, verkaufte Guilfoyle seine Anteile und bezahlte damit die Optionen.

Daneben empfiehlt der Experte Boeing, Lockheed Martin und Kartos Defence & Securities Solutions für den Monat August.

Potenzial der Banken

Im Bankensektor sieht Guilfoyle Potenzial in Goldman Sachs, der Citigroup sowie JPMorgan. All diese Werte konnten im vergangenen Monat über acht Prozent an Wert gewinnen. Zunächst hatte er angedacht, sich von seinen Banken-Aktien zu trennen. Nachdem er jedoch einen Kommentar von Kolumnist Doug Kass las und die gute Performance der Titel sah, nahm Guilfoyle diese drei Bankenwerte in sein Depot auf.

"The world goes nowhere without semis these days"

Für Guilfoyle bedeuten Halbleiter-Aktien weiterhin ein großes Fragezeichen, doch ohne die Tech-Werte gehe heutzutage nichts mehr. Aus diesem Grund rät er, Intel, KLA-Tencor, Lam Research, Micron Technology und NVIDIA in das Depot aufzunehmen. Er halte zwar nicht mehr so viele Titel wie früher, sei aktuell jedoch dabei, seine Positionen an ausgewählten Stellen wieder auszubauen.

Auch Gamer-Aktien hält der Experte weiterhin für beachtenswert. So behält er Activision Blizzard und Ubisoft auch im August in seinem Depot.

Daneben zeigt Guilfoyle sich begeistert von Adobe, Microsoft, Salesforce, Spotify sowie Amazon.

Ob der Experte mit seinen Empfehlungen Recht behält, wird sich im Laufe dieses Monats zeigen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com, Boeing