Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der RELX-Aktie angepasst
Die RELX-Aktie wurde im Oktober 2025 von 3 Analysten analysiert.
2 Analysten empfehlen die RELX-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 45,21 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von RELX auf 33,57 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|40,72 GBP
|21,30
|24.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|49,20 GBP
|46,56
|21.10.2025
|UBS AG
|45,70 GBP
|36,13
|06.10.2025
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|RELX Buy
|UBS AG
|11.09.2025
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|RELX Buy
|UBS AG
|11.09.2025
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|25.04.2025
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.2025
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|28.06.2024
|RELX Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.07.2006
|Reed Elsevier sell
|Goldman Sachs
|17.07.2006
|Reed Elsevier Plc sell
|Goldman Sachs
