Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der RELX-Aktie angepasst

31.10.25 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
38,26 EUR -0,06 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RELX-Aktie wurde im Oktober 2025 von 3 Analysten analysiert.

2 Analysten empfehlen die RELX-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 45,21 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von RELX auf 33,57 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG40,72 GBP21,3024.10.2025
JP Morgan Chase & Co.49,20 GBP46,5621.10.2025
UBS AG45,70 GBP36,1306.10.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

DatumRatingAnalyst
24.10.2025RELX HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025RELX OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025RELX BuyUBS AG
11.09.2025RELX OutperformBernstein Research
08.09.2025RELX OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.10.2025RELX OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025RELX BuyUBS AG
11.09.2025RELX OutperformBernstein Research
08.09.2025RELX OutperformBernstein Research
25.07.2025RELX OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.10.2025RELX HoldDeutsche Bank AG
28.07.2025RELX HoldDeutsche Bank AG
25.04.2025RELX HoldDeutsche Bank AG
14.02.2025RELX HoldDeutsche Bank AG
28.06.2024RELX Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19.07.2006Reed Elsevier sellGoldman Sachs
17.07.2006Reed Elsevier Plc sellGoldman Sachs

