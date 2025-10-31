Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der RELX-Aktie angepasst

Werte in diesem Artikel

Die RELX-Aktie wurde im Oktober 2025 von 3 Analysten analysiert.

2 Analysten empfehlen die RELX-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 45,21 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von RELX auf 33,57 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 40,72 GBP 21,30 24.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 49,20 GBP 46,56 21.10.2025 UBS AG 45,70 GBP 36,13 06.10.2025

Redaktion finanzen.net