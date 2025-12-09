DAX 24.163 +0,5%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,28 +0,5%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.570 -0,2%Euro 1,1639 +0,1%Öl 62,09 -0,1%Gold 4.207 +0,0%
RELX Aktie

33,94 EUR +0,06 EUR +0,18 %
STU
34,08 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
ASX
Marktkap. 61,86 Mrd. EUR

KGV 35,01 Div. Rendite 1,74%
WKN A0M95J

ISIN GB00B2B0DG97

Symbol RLXXF

JP Morgan Chase & Co.

RELX Overweight

08:01 Uhr
RELX Overweight
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
33,94 EUR 0,06 EUR 0,18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Relx von 4920 auf 5070 Pence angehoben und die Aktien auf "Overweight" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Anlayst Focus List" mit den insgesamt besten Anlageideen der Investmentbank. Insgesamt würden die Sorgen vor Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) zu hoch gehängt und ihre Chancen verkannt, schrieben Daniel Kerven und Lara Simpson in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2026 für Europas Medienbranche. Diesbezüglich favorisieren sie Relx, Universal Media, Pearson und Publicis. Der Fachverlag und Datenbankanbieter Relx stehe einzigartig gut da, um vom Thema Generative KI zu profitieren. Die Experten sind vor allem für dessen Bereich Science, Technology, Medicine (STM) optimistisch./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,70 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,92 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Daniel Kerven 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,51 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

08:01 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 RELX Buy Deutsche Bank AG
05.11.25 RELX Outperform Bernstein Research
24.10.25 RELX Hold Deutsche Bank AG
21.10.25 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

