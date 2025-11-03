ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Zuletzt fiel die ON Semiconductor-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 49,23 USD ab.
Der ON Semiconductor-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 49,23 USD. In der Spitze büßte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 48,00 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,51 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 756.212 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 03.12.2024 auf bis zu 74,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 51,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 31,05 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem ON Semiconductor seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
ON Semiconductor gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte ON Semiconductor am 09.02.2026 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,29 USD je ON Semiconductor-Aktie.
ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger
ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz
Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
