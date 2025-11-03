DAX24.143 +0,8%Est505.678 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.830 +0,4%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,38 -1,1%Gold4.017 +0,4%
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Rheinmetall, BioNTech, TKMS, Palantir, Apple im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch
ON Semiconductor im Fokus

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor verzeichnet am Nachmittag Verluste

03.11.25 16:08 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Zuletzt fiel die ON Semiconductor-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 49,23 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
43,41 EUR 0,22 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der ON Semiconductor-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 49,23 USD. In der Spitze büßte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 48,00 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,51 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 756.212 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.12.2024 auf bis zu 74,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 51,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 31,05 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem ON Semiconductor seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

ON Semiconductor gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte ON Semiconductor am 09.02.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,29 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
