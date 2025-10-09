ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor tendiert am Donnerstagabend südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 49,24 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die ON Semiconductor-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 49,24 USD. Die ON Semiconductor-Aktie sank bis auf 49,12 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 50,88 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 748.981 ON Semiconductor-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 bei 76,06 USD. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 54,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,05 USD. Mit Abgaben von 36,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

ON Semiconductor gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 USD, nach 0,78 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,29 USD je ON Semiconductor-Aktie belaufen.

